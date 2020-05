(WBTW) — Large hail has fallen across the area as a storm moved through the region Tuesday evening. Many of the photos coming into our newsroom are from Hartsville.

Hail in Hartsville (Courtesy: Diane Purvis)

Hail in Hartsville (Courtesy: @MargeryShrimpe)

Hail in Darlington County (Courtesy: Susan Hodge)

Hail in Darlington (Courtesy: Min Chanel Chanel)

Hail in Hartsville (Courtesy: Thad Burkhalter)

Hail in Hartsville (Courtesy: Darren Dixon)

Hail in McBee (Courtesy: Shamra Cassidy)

Hail in McBee (Courtesy: Kathleen Cole)

Hail in Hartsville (Courtesy: Rita Aycock)

Hail in Darlington (Courtesy: Josh Britt)

Have photos or videos? Send them to news@wbtw.com or message them to us on Facebook.