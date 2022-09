The latest Associated Press Top 25 college football poll was released on Tuesday. Georgia jumps to number 2, while Clemson drops one spot to 5th.

AP Top 25 ranking

1. Alabama (44)

2. Georgia (17)

3. Ohio State (2)

4. Michigan

5. Clemson

6. Texas A&M

7. Oklahoma

8. Notre Dame

9. Baylor

10. USC

11. Oklahoma State

12. Florida

13. Utah

14. Michigan State

15. Miami

16. Arkansas

17. Pittsburgh

18. NC State

19. Wisconsin

20. Kentucky

21. BYU

22. Ole Miss

23. Wake Forest

24. Tennessee

25. Houston