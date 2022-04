HILTON HEAD ISLAND (WBTW) – Below are the tee times for Thursday’s opening round of the RBC Heritage at Harbour Town Links in Hilton Head Island.

Tee times

1st tee

Tee times Players 7:10 am Cameron Young, Davis Riley, Sahith Theegala 7:21 am Russell Knox, Kevin Streelman, Doug Ghim 7:32 am James Hahn, Charl Schwartzel, Kramer Hickok 7:43 am Si Woo Kim, Kevin Na, Charley Hoffmann 7:54 am Joel Dahmen, Carlos Ortiz, Kevin Tway 8:05 am Hudson Swafford, Lucas Glover, Robert Strebe 8:16 am Cam Davis, Tyrrell Hatton, Luke Donald 8:27 am Richy Werenski, Tyler Duncan, Martin Trainer 8:38 am Michael Thompson, Adam Long, Charles Howell III 8:49 am Chesson Hadley, Denny McCarthy, Adam Schenk 9:00 am Ben Martin, Doc Redman, Joseph Bramlett 11:50 am Ian Poulter, Wesley Bryan, Maverick McNealy 12:01 pm Aaron Wise, Camilo Villegas, Alex Smalley 12:12 pm Harold Varner III, Matt Fitzpatrick, Morgan Hoffmann 12:23 pm Ryan Brehm, Patton Kizzire, Jim Furyko 12:34 pm Nick Taylor, Brandt Snedeker, Danny Willett 12:45 pm CT Pan, Davis Love III, Zach Johnson 12:56 pm Collin Morikawa, Stewart Cink, Webb Simpson 1:07 pm Cameron Smith, Joaquin Niemann, Sungjae Im 1:18 pm Sepp Straka, Dustin Johnson, Matt Kuchar 1:29 pm Troy Merritt, Satoshi Kodaira, Adam Hadwin 1:40 pm Michael Gligic, Bryson Nimmer, James Piot

10th tee

