COLUMBIA (WBTW) – The South Carolina Baseball Coaches Associated released their players of the year, region players of the year, and the all-state teams in each of the South Carolina High School League classifications from Class A to Class 5A this afternoon. Below are the teams with our local players in bold.

AAAAA All-State



Zac Cowan-Blythewood

Jay Dillard-TL Hanna

Braeden Harrison-Dorman

Tristan Smith-Boiling Springs

Beau Hollins-River Bluff

Luke Janack-Carolina Forest – Region 6-5A player of the year

Miller McGuire-Berkeley

PJ Morlando-Summerville

Ben Lumsden-JL Mann

Garrett Fulmer-Spartanburg

Adams Faucett-Dorman

Connnor Rasmussen-Fort Mill

Mathieu Curtis-Fort Mill

Caleb McCants-Blythewood

John Rollings-Blythewood

Davis Wright-Blythewood

Alex Nevils-Blythewood

Walker Mitchell-River Bluff

Todd Hudson-River Bluff

Nathan Hall-Lexington

Cole Long-Lexington

Kevin Samonsky-Dutch Fork

Josh McCusker-Carolina Forest

Nolan Alexander-Carolina Forest

Ryder Manale-Wando

Jackson Proctor-Berkeley

Chase Stryker-Ashley Ridge

Thayer Tavormina-Summerville

AAAA All-State Team

​

Noah Robinson-Westside

Mavis Graves-Eastside

Harrison Wilson-Catawba Ridge

Shane Keup-Dreher

Grant Loggins-AC Flora

John Allen Forrester-Airport

Cam Canarella-Hartsville – Region 6-4A player of the year

Hogan Garner-James Island

Jake McCoy-Catawba Ridge

David Mershon-Eastside

Chance Hall-North Myrtle Beach

Keillor Osbon-James Island

Jake Sears-AC Flora

Aydin Palmer-South Florence

Trevor Testerman-Catawba Ridge

Max Branham-Lugoff Elgin

Owen French-James Island

Ellijah Tiller-Greenwood

Julian Scott-Irmo

Brody Fowler-Eastside

AAA All-State Team

​

Jacob McGovern-Seneca

Eli Hudgins-Powdersville

Wilson Wages-Clinton

Michael Lindler-Mid-Carolina

Skyler King-Brookland-Cayce

Landon DeLavan-Lakewood

T.J. Anderson-Aynor – Region 7-3A player of the year

Jackson Sobel-Oceanside Collegiate

Harrison Crawford-Belton-Honaea Path

Brody Conn-Daniel

Gavin Troyer-Powdersville

AJ Cammarota-Blue Ridge

Ricky Montalvo-Chapman

Jeb Dawson-Broome

Jace Martin-Mid-Carolina

BJ Etheridge-Brookland-Cayce

Ty Marshall-Brookland-Cayce

Drew Johnson-Strom Thurmond

Trey Bright-Lake City

Michael Norris-Marlboro County

Carson Krasula-Aynor

Hampton Spires-Aynor

Andrew Bowers-Oceanside Collegiate

Aryan Patel-Hanahan

AA All-State Team



Ty Price-Abbeville

Jesse Bowers-Landrum

Peyton Starkey-Gray Collegiate

Kyle Percival-Andrew Jackson

Jerry Sanders-Barnwell

Jake Herndon-Woodland

Jakobe Sims-Marion High School – Region 7-2A player of the year

Payne Davis-Ninety Six

Cade LInker-Crescent

Trent Delgado-Abbeville

Jacky Murphy-St. Joseph’s

Kolby Capps-Blacksburg

Brent Stukes-Gray Collegiate

Cade Bouknight-B-L

Ashton Phillips-Andrew Jackson

Landon Peavy-Andrew Jackson

Brody Sanders-Buford

Toby Troutman-Woodland

Grayson Mitchell-Philip Simmons

Surarian Harrison-Woodland

Tripp Williams-Philip Simmons

Coton Starling-Chesterfield

Collin Minshew-Latta

Dylan Shelley-Latta

A All-State Team



Khalil Tolson-Southside Christian

Seth Morrow-Lewisville

Jarrett Wooten-Williston-Elko

Kyler Odom-East Clarendon – Region 4-A player of the year

Colby Thorndyke-Green Sea-Floyds – Region 5-A player of the year

Logan King-Charleston Math & Science

Van Herrington-Low Country Leadership

Bubba Lytle-Branchville

Carson Boleman-Southside Christian

Dalton Stroud-Green Sea-Floyds

Jace Avant-Johnsonville

Zack Hunt-Lake View

Wes Ard-East Clarendon

Jordan Gibson-Ridge Spring-Monetta

Jonathan Looper-Branchville

Nelson Vaughan-Southside Christian

Zander Poston-Hannah-Pamplico

Ben Coyle-Lewisville

Brandon Hershberger-Dixie

Cason English-Whitmire

All Classifications Player of the Year – Tristan Smith-Boiling Springs



5A POY-Zac Cowan-Blythewood

4A POY-Hogan Garner-James Island

3A POY-Jacob McGovern-Seneca

​2A-POY-Kyle Percival-Andrew Jackson

1A POY-Colby Thorndyke-Green Sea-Floyds