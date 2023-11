COLUMBIA (WBTW) – The South Carolina Basketball Coaches Association has released their preseason honors list for the 2023-24 season ahead. Below are the elite boys & girls and the top 5 seniors in each of the SCHSL 5 classes. Our local players are in bold.

SCBCA Elite Boys

Cameron Scott, Lexington

Tre Maddox, Gray Collegiate

Josh Leonard, Wilson

Hayden Assemian, Powdersville

Jordan Watford, Lancaster

Julen Iturbe, Riverside

Braylhan Thomas, Gray Collegiate

Tristan Thompson, Wilson

SCBCA Elite Girls

Joyce Edwards, Camden

Kiara Croskey, Sumter

Raina McGowens, Wren

Delilah Solty, Mauldin

Aubrey Stevenson, Rock Hill

Quinasia Abercrombie, Wade Hampton

Terriana Gray, AC Flora

Top 5 Boys 5A Seniors

Jaxson Prunty, Lexington

Yannick Smith, Summerville

Christian Andrews, Dorman

Jaquarious Patterson, TL Hanna

Will Fowler, Byrnes

5A Girls Top 5 Seniors

De’Ashaj Crawford, Rock Hill

Dianna Blake, Ashley Ridge

Rickel Brown, Sumter

Nakiyah Kelly, Dorman

Genesis Young, Spartanburg



Top 5 Boys 4A Seniors

Justin Ray, Eastside

Zyan Hager, Catawba Ridge

Jayden Pretty, Ridge View

Jamari Brown, South Florence

Joshua Smith, Ridge View

4A Girls Top 5 Seniors

Victoria Star Morris, South Pointe

Tacoya Heyward, Bluffton

Andrea Duncan, James Island

Ahri Scott, Westside

Jasmine Frierson, Hartsville

3A Boys Top 5 Seniors

Alex Atkinson, Lower Richland

Keishawn Gibson, Union County

Isahiel Mackling, Camden

Drew McKibben, Travelers Rest

Lucas Towe, West Oak

3A Girls Top 5 Seniors

Zikira Henderson, Blue Ridge

Ahleria Leaphart, Gilbert

Jenia Haigler, Orangeburg Wilkinson

Zamara Wilson, Loris

Marnie Baxter, Walhalla

2A Boys Top 5 Seniors

Ghaleb Wilson, Andrew Jackson

Travis Stickney, Oceanside Collegiate

Connor Cannon, Fox Creek

Franklin Davis, Landrum

Ellis Graham, Gray Collegiate

2A Girls Top 5 Seniors

Shyrique Parker, Blacksburg

Ahmiah Taylor, Silver Bluff

Katlyn Chinn, Strom Thurmond

Kierra Diggs, Chesterfield

1A Boys Top 5 Seniors

DJ Harvey, Christ Church

Daquean Lewis, Calhoun Falls

Deathony Ross, High Point

Aaden Fair, Great Falls

Anthony Williams, Bamberg-Ehrhadrt