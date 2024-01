COLUMBIA (WBTW) – The latest South Carolina Basketball Coaches Association state rankings were released on Tuesday afternoon. Below are the top 10 in each class for the boys & girls with our local teams highlighted in bold.

5A Boys Top 10

1. Lexington

2. Summerville

3. Dorman

4. St. James

5. Byrnes

6. TL Hanna

7. Blythewood

8. Spartanburg

9. Fort Mill

10. Berkeley

5A Girls Top 10

1. Sumter

2. Mauldin

3. Fort Mill

4. JL Mann

5. Rock Hill

6. Dutch Fork

7. Summerville

8. Carolina Forest

9. Gaffney

10. Byrnes

4A Boys Top 10

1. Ridge View

2. Westwood

3. Catawba Ridge

4. Wilson

5. Lancaster

6. Greer

7. Eastside

8. AC Flora

9. North Augusta

10. Indian Land

4A Girls Top 10

1. South Pointe

2. Greenwood

3. Pickens

4. North Augusta

5. Bluffton

6. Westside

7. AC Flora

8. James Island

9. Aiken

10. Westwood/Hartsville

3A Boys Top 10

1. Crestwood

2. Darlington

3. Orangeburg Wilkinson

4. Powdersville

5. Wren

6. Seneca

7. Daniel

8. Marlboro County

9. Manning

10. Dillon

3A Girls Top 10

1. Camden

2. Wren

3. Orangeburg-Wilkinson

4. Blue Ridge

5. Aynor

6. West-Oak

7. Gilbert

8. Fountain Inn

9. Dillon

10. Darlington

2A Boys Top 10

1. Gray Collegiate

2. Oceanside Collegiate

3. Hampton County

4. Andrew Jackson

5. Marion

6. Landrum

7. Strom Thurmond

8. Mullins

9. Woodland

10. Bishop England/Greer Middle College

2A Girls Top 10

1. Bishop England

2. Silver Bluff

3. Andrew Jackson

4. Gray Collegiate

5. Blacksburg

6. Oceanside Collegiate

7. Lee Central

8. Landrum

9. Keenan

10. Chesterfield

1A Boys Top 10

1. St. Joesph’s

2. Lewisville

3. Denmark Olar

4. McCormick

5. Bridges Prep

6. North

7. Christ Church

8. Dixie

9. Bethune Bowman

10. Southside Christian

1A Girls Top 10

1. Military Magnet

2. Denmark-Olar

3. Lake View

4. Carvers Bay

5. High Point

6. East Clarendon

7. Allendale-Fairfax

8. Hunter-Kinard-Tyler

9. Bamberg-Ehrhardt

10. Cross