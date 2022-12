COLUMBIA (WBTW) – The South Carolina Football Coaches Association (SCFCA) released their all-state teams and players for the 2022 season on Friday afternoon. Below are our local players from Class 5A down to Class 1A.

Class 5A:

Nathan Thompson – Conway – OL

Nathan Schuessler – Carolina Forest WR

Daniel Deneen – St. James – Kicker/Punter

Class 4A:

LaNorris Sellers – South Florence QB

J’Shawn Anderson – Hartsville RB

Darren Lloyd – West Florence RB

Kendal Brown – Wilson OL

Josh Daniels – West Florence OL

Hunter McClary – South Florence OL

Zandae Butler – Wilson WR

Jake Doty – Myrtle Beach WR

Jaylin Davis – South Florence LB

Michael Gillard – Myrtle Beach LB

Franklin Emerson – West Florence LB

Derrick Goodman – South Florence DB

Class 3A:

Ty Martin – Dillon RB

Elijah Chalmers – Marlboro County WR

Chris McCollum – Dillon Athlete

Anthony Grant – Dillon DL

Amare Adams – Lake City DL

Lorenzo McFadden-Presley – Lake City DL

Marte Simmons – Marlboro County LB

Miles Robinson – Waccamaw LB

Class 2A:

She’Fon Boyd – Andrews OL

Brandon Cumbee – Andrews DB

Class 1A:

JaMarcus Williams – Hannah-Pamplico RB

Jamarion Jones – Latta RB

Taeshaun Sellers – Hannah-Pamplico WR

Daquan Burroughs – Johnsonville RB

Tavis Dolford – Lamar WR

Tyler McManus – Lamar Athlete

Kendal Walton – Lamar OL

Gray Blanton – Johnsonville OL

Justin Stutler – Latta DL

Nazir Stevenson – Lamar DL

Aven Generette – Johnsonville DL

Travis Wilson – Johnsonville DL

Gabe McAllister – Lamar LB

Mike McFadden – Lamar LB

Tony Bell – Carvers Bay DB

Josh McNeil – Hannah-Pamplico DB

Quan Toney – Lamar DB

Alontre Pressley – Johnsonville DB